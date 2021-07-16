Михаил Жернаков

Верховный Суд признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот уволил Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда. В Офисе президента ответили, что будут такое решение обжаловать.

Впрочем, особых рисков для работы Конституционного Суда и судебной системы Украины в целом, я не вижу. Сейчас Александру Тупицкому вручено еще одно подозрение (в пятницу, 16 июля, в Офисе генпрокурора сообщили, что это подозрение в новом уголовном производстве, которое касается обвинения в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему "Клиент казначейства – Казначейство" после его отстранения с должности судьи КСУ указом президента в конце прошлого года). Учитывая еще одно подозрение, Тупицкий или и дальше еще отстранен, или снова будет отстранен...

Исполнять свои обязанности Александр Тупицкий не может

Да, у юристов расходятся мнения относительно того, законно ли именно отстранять его, есть ли вообще такая процедура в отношении судей Конституционного суда, может ли это делать президент... Впрочем, очевидно, что выполнять свои обязанности Александр Тупицкий не может. Он утратил полностью всякую легитимность.

Уволить Тупицкого, действительно, невозможно

Что же до якобы правовой коллизии с ситуацией, ее, как таковой, нет. Хотя есть сложная ситуация с его статусом. Ведь уволить Тупицкого, действительно, невозможно. А то, что Верховный Суд признает указ президента неконституционным не является диковинкой. Об этом предупреждало гражданское общество, ведь таким образом действовать нельзя. Неконституционно таким образом увольнять судей, каким бы ни был этот судья. Поэтому нравится нам или нет, но Верховный Суд в этой ситуации принял справедливое решение.

Механизмов обжалования решений Конституционного суда нет

Может ли вся эта ситуация в будущем способствовать опротестованию тех или иных решений Конституционного Суда только на основании того, что, например, заседания проводились под руководством "не того" председателя суда? На самом деле, обжаловать их некуда - Апелляционного Конституционного суда у нас не существует. Механизмов обжалования решений Конституционного суда - тоже нет.

Конечно, сама ситуация не является стандартной, с юридической точки зрения она странная. Впрочем, если сейчас Тупицкий проведет какое-то альтернативное заседание какого-то альтернативного Конституционного суда, это не будет иметь никакой легитимности.

Решать всю эту ситуацию нужно. Но не юридически "странными" механизмами.

На самом деле надо гарантировать, что на вакантные должности, а также те, которые открываются (ведь довольно скоро у самого Тупицкого заканчиваются полномочия), приходили добродетельные профессионалы. Для этого нужна прозрачная и качественная процедура отбора судей Конституционного Суда, о которой уже неоднократно высказались украинские эксперты и Венецианская комиссия, когда Владимир Зеленский обращался к ней за рекомендациями.

Читайте такжеТупицкого ждут суды за его преступления - спикер Зеленского (видео)

Дело в том, что в Конституции написано: отбор осуществляется на конкурсной основе. Но никакого конкурса, по сути, нет. Поэтому на законодательном уровне нужно предусмотреть настоящие конкурсные процедуры.

Кстати, правки, очень похожие на настоящий конкурс, были рекомендованы и приняты комитетом Верховной Рады ко второму чтению законопроекта №4533 о конституционной процедуре. По моему мнению, его надо быстро принимать (надеюсь, это произойдет осенью), чтобы следующие судьи Конституционного Суда отбирались на настоящем конкурсе и были качественными. Таким образом можно обеспечить, что это не будут очередные "тупицкие". И это сейчас является выходом из сложной "конституционной" ситуации.

Михаил Жернаков, юрист, экс-координатор Общественного совета добродетели, председатель правления Фонда DEJURE

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram