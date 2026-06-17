В Польше сказали, почему не передают Киеву списанные МиГ-29, и вспомнили скандал с УПА

В польском Минобороны не в восторге от антиукраинской риторики собственного президента.

Польша до сих пор не передала Украине ранее обещанные истребители МиГ-29 главным образом из-за того, что сами украинцы в них не очень заинтересованы. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью RMF24.

Он выразил убеждение, что Украина хотела бы, чтобы эти МиГи были модернизированы с учетом современных боевых условий, но Польша не готова финансировать эти работы.

Вторая причина, по словам Залевского, заключается в том, что передача этих самолетов должна быть частью более широкого двустороннего соглашения, в рамках которого Польша хочет получить от Украины технологии беспилотников.

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"Эти переговоры еще не завершены. Я бы не стал искать здесь каких-то серьезных проблем", – уточнил он.

Польский чиновник также отметил, что на фоне антиукраинской истерии в самой Польше украинцы больше не видят в Варшаве надежного союзника.

"Президент Навроцкий считает, что разжигание антиукраинских настроений – это хороший способ завоевать голоса избирателей. Это очень вредит Польше", – сказал Залевский.

Он также прокомментировал призывы полностью прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не пересмотрит свое решение о присвоении почетного звания "имени Героев УПА" одному из спецподразделений.

"Так как же он (политик, призвавший прекратить помощь Украине – УНИАН) видит дальнейшую оборону Украины? Как он видит защиту наших интересов, которые сейчас защищаются на российско-украинском фронте? Польская линия безопасности – это не граница между Польшей и Украиной. Это российско-украинский фронт", – подчеркнул Залевский.

Польские МиГи для Украины

Как писал УНИАН, уже несколько месяцев обсуждается идея передачи Украине старых польских МиГ-29. В декабре 2025 года Варшава работала над передачей Украине 6–8 истребителей, которые должны были быть списаны с баланса польской армии до конца того года. Обсуждалась схема обмена на украинские беспилотные технологии.

В январе 2026 года Польша раскрыла планы поставить Украине до девяти таких самолетов. При этом, имея официально 14 МиГ-29, Варшава может передать максимум 9 из-за технического состояния и потребностей собственной авиации.

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