Скандал вокруг УПА: в Польше высказались о визите Зеленского

Источники сообщили СМИ, что Министерство иностранных дел Польши получило ноту от украинской стороны.

Президент Владимир Зеленский приедет в польский Гданьск на саммит по восстановлению Украины, несмотря на скандал вокруг "героев УПА". Об этом изданию Rzeczpospolita сообщил источник в польском правительстве.

"Во вторник Министерство иностранных дел Польши получило ноту от украинской стороны относительно присутствия Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске", – заявил собеседник.

В издании отметили, что из-за скандала вокруг УПА приезд Зеленского в Польшу был под вопросом. Поэтому журналисты интересовались судьбой конференции, особенно приездом высокопоставленных гостей – президента Украины и других руководителей правительств.

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Дипломатический скандал между Украиной и Польшей

Как сообщал УНИАН, 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Это решение вызвало резкое возмущение в Польше, которую и без того в последние годы накрыла мощная волна антиукраинской истерии.

Из-за этого решения президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует лишение Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла.

На фоне скандала с переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА польский премьер-министр Дональд Туск призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу.

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