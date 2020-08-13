"Путь в никуда": Рабинович прокомментировал намерения власти запретить ОПЗЖ и ситуацию вокруг телеканала "112 Украина"

Как известно, общественный совет при Министерстве юстиции Украины инициировал запрет деятельности в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович прокомментировал атаку власти на "ОПЗЖ" и телеканал "112 Украина".

"Ни Порошенко, ни его предшественники, которые вели страну к развалу, даже не додумывались до того, до чего додумался нынешний Президент Украины: понимая, что теряет поддержку общества, Владимир Зеленский вдруг начал думать о запрете партии "Оппозиционна платформа – За життя". Вы – "зеленая" власть – должны понять, что это ничто иное, как путь в никуда!", сказал он.

Как известно, общественный совет при Министерстве юстиции Украины инициировал запрет деятельности в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За життя". Кроме того, ранее через суд СБУ и прокуратура попытались заблокировать и арестовать активы телеканала "112 Украина", передав в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Такие действия власти недопустимы в европейской стране считает Вадим Рабинович.

"Вдумайтесь, насколько кощунственно даже звучит само слово "запретить оппозиционную, вторую по популярности, партию "Оппозиционная платформа – За життя""! И это в европейской то стране! И это с новым то президентом! Я, привыкший ко всему человек, попросту не могу прийти в себя: решение закрыть партию, которая выполняет свои предвыборные обещания и догоняет "слуг народа" по рейтингам, принято уже при Зеленском, который обещал нам новую жизнь!" – возмутился сопредседатель "ОПЗЖ".

В связи с этим Рабинович обратился к Владимиру Зеленскому: "Господин президент, я обращаюсь лично к вам: "отжать" и "запретить" – это лозунг Порошенко и его предшественников. Но сегодня вы творите то, что не позволял себе даже Порошенко, и это путь в никуда – это может плохо кончиться! И если сейчас вы вернете голоса тем, кто вас поддержал за обещание мира, за обещание построить правовое государство и обеспечить свободное функционирование партий, то у вас будет уровень поддержки – ноль!.. Если же вы хотите, чтобы ваш рейтинг не падал, то выполните предвыборные обещания: опять же, установите мир, выгоните радикалов с улиц, установите нормальные взаимоотношения людей в стране…".

Он также высказался по поводу телеканала "112 Украина".

"Те, кто сегодня находятся у власти, ничего не могут создать своими руками. И вместо того, чтобы организовать какой-то телеканал "96 квартал", власть решила самым наглым образом отнять самый популярный информационный канал "112 Украина"", – обратил внимание политик.

Рабинович напомнил, что атаки на "112 Украина" начались едва ли не с первого дня президентства Зеленского, "который пообещал сообщить, кем и как финансируется канал".

"И что? Прошло полтора года и ничего не сказано! А тем временем телеканал "112 Украина" обстреляли с гранатомета, стрелков никто не нашел, официальной реакции до сих пор нет. Вот и сегодня придумали какую-то ахинею и решили отобрать канал! И активное участие в этом принимают президент и глава СБУ!" – возмутился политик.

"Мы будем бороться в судах, мы обратимся к "Репортерам без границ". Я лично буду обращаться к европейским парламентариям с просьбой открыть глаза на эту власть и Зеленского", – дал обещание нардеп.

"Как местная "Ванга" я хочу предсказать следующее: все объединятся против Зеленского и уже на этих выборах дадут свой ответ. Уверен, что каждый из 73% людей, которые поддержали Зеленского, теперь не даст ни одного голоса за "зеленых". Уверен я и в том, что партию "ОПЗЖ" никто не запретит – этого власти не позволят сделать миллионы наших сторонников, которые по первому же призыву приедут в Киев… Но если власть все же пошла этим путем, то мой ей совет – идите до конца: запретите все партии, оставьте только "зеленую", раскрашиваете даже снег в зеленый цвет. И тогда Президент Украины Владимир Зеленский имеет все шансы не досидеть свой срок. "Верни нам доверие или уйди" – мое предложение ему", – резюмировал Рабинович.

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