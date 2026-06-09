В случае прекращения огня РФ может этим воспользоваться: Зеленский рассказал, как этого избежать

Чтобы российские войска не заняли территории, которые в настоящее время являются "зонами смерти", представители сил безопасности должны создавать мониторинговые группы и контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае договоренности о прекращении огня российские захватчики могут продвинуться в Украину вперед на 20 километров, а то и больше. Поэтому нельзя допустить такого продвижения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать – безусловное полное прекращение огня. Это важно. А потом пусть дипломаты делают то, чему они учились… Пусть садятся, договариваются. Техническая работа. Помимо технической работы, есть много экспертов, профессиональных людей", – отметил Зеленский.

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Также глава государства признал, что прекращение огня – это сложный процесс, потому что нельзя сегодня просто об этом сказать – и завтра оно заработает. По его словам, для этого нужны соответствующая воля и решения.

Как пояснил президент, сложность процесса заключается в том, что вдоль линии фронта образовались так называемые kill-зоны, где дроны контролируют все на расстояниях 20, 30, 40 километров.

"И эти kill-зоны увеличиваются с развитием дронных технологий. Давайте представим себе, что завтра мы сказали: есть прекращение огня. И что будет делать Россия, мы прекрасно понимаем. Если у нас не будет гарантов, мониторинга прекращения огня, Россия будет пользоваться тем, что kill-зона уже не kill-зона, потому что есть прекращение огня, и подойдет на 20 км. На некоторых участках для Украины – это большой риск. Поэтому мы и говорим: никаких условий прекращения огня. Вот гаранты, те, кто на переговорах, и они, пожалуйста, заводите свои мониторинговые миссии и контролируйте реальное прекращение огня", – отметил президент.

Он сказал, что это должен быть первый шаг, а дальше нужно, чтобы работали дипломаты. По его мнению, для достижения договоренности о прекращении огня необходимо провести встречу лидеров Украины, России и желательно делать это при участии Европы и США:

"У Украины есть воля на все это, а посмотрим, есть ли такая воля у России. Пока что они этого не продемонстрировали".

Килзона в Украине

Как сообщал УНИАН, линия фронта, разделяющая украинские и российские войска, больше не состоит только из узкой полосы окопов и оборонительных позиций. Вокруг линии фронта образовалась так называемая "зона уничтожения", глубина которой ранее оценивалась примерно в 20 километров, где транспортные средства больше не могут эффективно действовать из-за массового использования дронов. Протяженность этой зоны расширяется, поскольку Украина все чаще использует дроны средней дальности, что позволяет наносить точные удары глубже на территорию врага.

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