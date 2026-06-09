Москва недовольна тем, что письмо Зеленского 'разошлось по всему миру': заявление Лаврова

Это письмо свидетельствует о том, что Украина не заинтересована в переговорах, заявил российский министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину, назвав его грубым и заявив, что за него говорит оружие.

Как пишет Euronews, Лавров в понедельник отметил, что Москва недовольна тем, что письмо "разошлось по всему миру", утверждая, что "вежливые люди так не ведут себя".

Он также заявил, что для Кремля это "свидетельствует о том, что Украина не заинтересована в переговорах", несмотря на многочисленные попытки Киева начать переговоры с Москвой.

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Министр иностранных дел России повторил предыдущее заявление Путина о том, что "не переговоры, а действия тех, кто участвует" на передовой, "имеют решающее значение для результата" полномасштабного вторжения Москвы.

Кроме того, Лавров сказал, что США, "к сожалению", не проявляют никакого интереса к возвращению к тому, что, по словам Москвы, было "договоренностью, достигнутой в Анкоридже" прошлым летом.

"Я очень надеюсь, что опыт предыдущих неудач, когда Запад отказывался соблюдать соглашения, которые сам поддерживал, не повторится в отношении соглашения по Аляске. Но до сих пор, к нашему великому сожалению, наши американские партнеры не проявили к этому никакого интереса", – заявил министр иностранных дел России.

Письмо Зеленского Путину: последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины, Владимир Путин прислушивается к словам Киева и его союзников только тогда, когда на него оказывается "тотальное давление".

Зеленский отметил, что недавние атаки продемонстрировали: украинские дроны будут наносить удары по российским городам и крупным населенным пунктам, а не только по отдаленным селам.

Кроме того, президент Украины заявил, что глава Кремля должен ответить на открытое письмо, чтобы повысить шансы на достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

Президент Украины отметил, что это письмо, направленное российскому президенту, является одним из немногих способов, с помощью которых обе страны могут наладить диалог.

Как известно, в открытом письме Зеленский предложил провести прямую встречу между ним и Путиным с целью прекращения войны.

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