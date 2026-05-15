Расширение 'килзоны' стало основой нового осторожного оптимизма Украины, – СМИ

Один из важнейших ресурсов в военное время – оптимизм – за последние недели значительно пополнился, поскольку украинцы, несмотря на численное превосходство противника, вооруженные новейшим оружием и используя изобретательные боевые стратегии, остановили весеннее наступление России, сообщает The Washington Times.

"Ситуация немного улучшилась", – рассказал пилот беспилотника в 423-м отдельном батальоне БПЛА Украины Игорь.

Он добавил, что фронт, хотя и находится под давлением, уже не кажется таким односторонним, как в самые мрачные месяцы изнурительной зимней кампании России.

В статье говорится, что это изменение отражается в том, как эволюционировало само поле боя. Линия, разделяющая украинские и российские войска, больше не состоит только из узкой полосы окопов и оборонительных позиций.

"Вокруг линии фронта образовалась так называемая "зона уничтожения", глубина которой ранее оценивалась примерно в 20 километров, где транспортные средства больше не могут эффективно действовать из-за массового использования дронов", – генеральный директор Brave1 Андрей Гриценюк.

Он добавил, что эта зона расширяется, поскольку Украина все чаще использует дроны средней дальности, что позволяет наносить точные удары глубже на территорию врага.

Издание отметило, что именно расширение "зоны смерти" стало основой нового осторожного оптимизма Украины.

Украинские военные рассказали, что хотя Россия до сих пор сохраняет инициативу в нескольких секторах и продолжает бросать в бой живые силы, беспилотники и артиллерийские снаряды, наступления Москвы все чаще срываются или уничтожаются еще до того, как враг достигает их позиций.

Указывается, что на юге Запорожской области российские войска проводят разведку в окрестностях Гуляйполя – разрушенного города, который украинские командиры считают одним из возможных направлений наступления на город Запорожье.

"Они хотят перерезать путь к Запорожью. Для них Гуляйполе – это прямой путь", – рассказал газете командир 423-го отдельного батальона беспилотников Вооруженных сил Украины Виталий Герсак.

По его словам, сейчас российские войска пытаются воспользоваться весенней зеленью, чтобы перемещать пехоту через лесополосы, часто пешком, на мотоциклах или квадроциклах.

Однако, как говорится в статье, украинские подразделения беспилотников заранее подготовились к таким атакам.

Константиновка, разрушенный промышленный город в Донецкой области, остается еще одним главным пунктом давления.

Российские войска уже несколько месяцев пытаются приблизиться к городу, который входит в состав восточного "оборонительного пояса" Украины и является потенциальным плацдармом для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области.

В начале мая агентство Reuters сообщило, что боевые действия достигли окраин Константиновки, где российские войска находились менее чем в миле от южной окраины города, а за некоторые прилегающие районы велись ожесточенные бои.

Издание отмечает, что хотя давление и реально, крах, которого некоторые опасались осенью прошлого года, не произошел.

"Они атакуют, но мы держим оборону", – сказал оператор беспилотника из 28-й бригады Украины Горб.

По словам украинских чиновников, главная причина, по которой линия фронта держится, – это технологии. Дроны уже не являются лишь дополнением, а стали определяющим фактором на поле боя.

Однако прогнозы Украины остаются сдержанными. Несмотря на свои потери, Россия имеет больше человеческих ресурсов, больше снарядов, больше бомб и более мощную промышленную базу. Украинская пехота истощена, и Киев пытается набрать и ротировать достаточное количество солдат для длительной войны.

В Украине все сильнее ощущается, что за последние недели динамика на фронте изменилась. Россия все еще продвигается в некоторых районах, но цена каждого завоеванного километра растет.

Украинские беспилотники расширяют поле боя за линию российских позиций, и атаки, которые раньше начинались на линии окопов, теперь останавливаются в нескольких километрах от нее.

Издание отметило, что для Украины это, возможно, еще не является переломным моментом, но после месяцев предупреждений о том, что фронт может прогнуться под давлением России, это, по крайней мере, дает основания верить, что линия обороны устоит.

Ранее УНИАН сообщал, что командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что в настоящее время зона действия на различных участках фронта составляет от 25 и более километров. Он отметил, что существует "единая система осведомленности, на которую наносятся все зафиксированные нанесенные поражения". Командующий СБС пояснил, что по ней четко и подробно видна глубина регулярного присутствия и успешных поражений теми или иными средствами. Мадьяр добавил, что это расстояние и формирует так называемую "серую зону", которую сейчас принято называть "килзоной".

Также мы писали, что издание The Economist отмечает, что впервые почти за три года инициатива в войне, похоже, перешла на сторону Украины. Пережив суровую зиму, когда ее города и энергосистема почти каждую ночь подвергались массированным ударам российских беспилотников и ракет, Украина теперь переламывает ход событий. Издание подчеркнуло, что Украина наносит России все больший ущерб практически по всем показателям. Более того, в апреле российские войска впервые с августа 2024 года понесли чистые потери территории.

