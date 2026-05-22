Из команды Трампа ушла директор разведки, выступавшая против войны с Ираном, – Fox News

Тулси Габбард заявила о необходимости позаботиться о больном муже.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которая выступала против военных операций против Венесуэлы и Ирана, подала в отставку. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.

В тексте заявления, которое попало в руки журналистов, Габбард ссылается на необходимость позаботиться о муже, страдающем раком. Последним днем ее работы в должности указан 30 июня.

В письме Габбард отметила, что ее муж "столкнется с серьезными испытаниями в ближайшие недели и месяцы", и поэтому она "вынуждена отказаться от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе".

Габбард также поблагодарила Трампа за возможность работать в его команде.

Следует заметить, что, по данным американских СМИ, Тулси Габбард была противницей военных операций США за рубежом. Хотя она публично не критиковала военные авантюры Трампа в 2026 году, в предыдущие годы она выступала против военной эскалации с Ираном. А во время планирования операции против Венесуэлы в начале этого года ее даже исключили из группы планирования из-за ее прежней оппозиции военному вмешательству.

