Из-за войны с Ираном у США возникла проблема с вооружением, которая затянется на годы, - CSIS

Аналитики подсчитали, когда американская армия восполнит потери по Tomahawk, THAAD і Patriot.

После 39-дневной военной кампании против Ирана США израсходовали критическое количество ключевых ракет. Некоторых видов оружия придется ждать до 2031 года. Об этом говорится в анализе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Министр обороны США Пит Хегсет открыто признал проблему: пополнение запасов займет, по его словам, "месяцы и годы... в зависимости от системы вооружения".

Анализ подтвердил эту оценку и назвал конкретные сроки для семи ключевых типов оружия.

По данным отчета, дольше всего придется ждать крылатые ракеты Tomahawk. Во время войны с Ираном США израсходовали более 1 000 таких ракет. Ежегодно их производят менее 200 штук – несмотря на то, что производитель Raytheon технически способен выпускать более 1 000 в год.

Запасы Tomahawk вернутся к довоенному уровню только в конце 2030 – начале 2031 года, отмечают в CSIS.

Противоракеты THAAD, которых израсходовали от 190 до 290 единиц, по прогнозу центра, будут восстановлены к середине – концу 2029 года. Армия запросила 857 перехватчиков в бюджете на 2027 финансовый год.

С Patriot ситуация особая. США израсходовали от 1 060 до 1 430 таких ракет – и в то же время продолжают поставлять их Украине для защиты от российских ударов. Крупные партии новых ракет начнут поступать на американские склады только с мая 2029 года. Армия запросила рекордные 3 203 перехватчика Patriot в бюджете на 2027 год.

Морские ракеты SM-3 и SM-6 использовались менее интенсивно – флот действовал вдали от Персидского залива. Их восстановление, по оценкам экспертов, займет около двух лет: SM-6 – до конца 2028-го, SM-3 – до начала 2029 года.

Быстрее всего восстановятся запасы JASSM и PrSM. Крылатые ракеты JASSM закупались большими партиями на протяжении многих лет, потому, несмотря на расход более 1 100 штук, их запасы пополнятся уже к середине 2027 года. Ракеты PrSM, которых в целом израсходовали немного, вернутся на склады еще раньше – к концу 2026 года.

Отдельная проблема – союзники. Япония, Австралия, Нидерланды ждут свои заказы на Tomahawk. Саудовская Аравия и ОАЭ израсходовали значительную часть запасов THAAD, защищаясь от иранских ракет. Более 17 стран соревнуются за новые партии Patriot. Как отмечается в анализе CSIS, распределение нового производства уже вызвало трения между союзниками – и это продлится еще несколько лет, пока спрос превышает предложение.

В то же время в проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год предусмотрены масштабные закупки боеприпасов, а с оборонными компаниями подписаны рамочные соглашения для наращивания производства. Однако как подчеркивают авторы анализа, деньги уже не являются главной проблемой – главная проблема – это время.

Ранее УНИАН писал, что из-за стремительного роста спроса на ракеты Patriot и сокращения собственных запасов в США, Вашингтон наконец согласился на локализацию этого производства в Европе. В частности, Польша получила разрешение на выпуск ракет Patriot на своей территории. На фоне последних переговоров ситуация изменилась, и в Варшаве отмечают, что США стали значительно более открытыми. Помимо Patriot, Вашингтон сейчас также заинтересован в развертывании в Польше производства дальнобойных ракет для HIMARS и ракет Hellfire для ударных вертолетов Apache.

Также Соединенные Штаты стремительно наращивают добычу вольфрама – одного из важнейших металлов для производства современного оружия – на фоне истощения запасов. Он является критически важным для ракет Tomahawk, систем Patriot, бронебойных снарядов, истребителей и бомб для уничтожения бункеров.

