По словам чиновника, Россия будет радоваться напряженным отношениям между Украиной и Польшей.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий совершил недружественный акт по отношению к нашему народу, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Безусловно, это подарок московскому агрессору, который тот обязательно использует против обеих наших стран", - подчеркнул он.

По словам Буданова, народы Украины и Польши имеют давние взаимоотношения и разные страницы истории, однако это должно быть поводом для глубокого осмысления, а не "грубых политических спекуляций".

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"Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство. Убежден, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному. Ведь о какой справедливости может идти речь, если, например, итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини до сих пор не лишен ордена Белого Орла?" - спросил глава ОП.

Он заверил, что Украина даст оценку этому событию, однако будет и дальше придерживаться принципов открытого партнерства со всеми своими союзниками.

"Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя за это самую высокую цену. Но, как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году президент Польши", - отметил Буданов.

Чиновник считает, что украинское общество испытывает такие же эмоции и поддержит этот шаг.

Что этому предшествовало

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что решил лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

По его словам, этот орден является символом высочайшего доверия Польши, "особой связи с государством и благодарности нации".

"История не должна быть препятствием для будущего. Однако хорошее будущее может быть построено исключительно на правде", - сказал Навроцкий.

Он добавил, что лишение Зеленского награды не направлено против украинского народа, а Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против агрессии РФ.

Почему Навроцкий принял такое решение

Как писал УНИАН, 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Такое решение вызвало резкое возмущение в Польше.

В частности, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался по поводу скандала с УПА. Он отметил, что не намерен в знак протеста отказаться от присвоенного ему украинского Ордена Ярослава Мудрого.

"Я уважаю наших соседей, в том числе и тех, кто относится к нам крайне враждебно. В то же время, назвав воинскую часть именем "героев УПА", украинцы ткнули нам пальцем в глаз. Нельзя делать вид, будто ничего не происходит", - сказал Моравецкий.

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