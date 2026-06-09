Мельник призвал отстранить российских военных от участия в миротворческих миссиях ООН

По словам дипломата, РФ никогда не была должным образом принята в ООН.

Включение российской армии в список позора за изнасилования и другие формы сексуального насилия, связанные с войной, является основанием для отстранения РФ от участия в миротворческих миссиях под флагом ООН. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает "Укринформ".

"Какой позор для этой бесславной российской армии и так называемых правоохранительных органов, которые являются ничем иным, как бандой насильников", – отметил дипломат.

Он добавил, что для Украины такие преступления не являются новостью, поскольку они систематически документируются с начала вражеской оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В настоящее время эти факты независимо проверены и официально зафиксированы Организацией Объединенных Наций.

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Мельник процитировал доклад генсека, в котором подтверждено: "310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая изнасилования, групповые изнасилования, нанесение увечий половым органам, удары электрическим током и избиение половых органов в отношении 280 мужчин, 26 женщин и четырех девочек, совершенных российскими вооруженными и силовыми структурами, включая Федеральную службу исполнения наказаний, Вооруженные силы России и Федеральную службу безопасности".

Также он призвал российскую делегацию покинуть ООН, ведь представители РФ раскритиковали документы организации о военных преступлениях Москвы.

"Если России неудобно из-за всех решений Генеральной Ассамблеи, требующих безусловного вывода ее войск, или, правильнее сказать, ее военных преступников с украинской земли, если Россия отвергает независимые доклады соответствующих органов ООН, разоблачающие варварскую политику Москвы, возможно, пришло время попрощаться и уходить из ООН", - заявил Мельник.

Он добавил, что РФ никогда должным образом не была принята в ООН.

"Не думаю, что кто-то в этом зале будет проливать слёзы, когда Россия наконец хлопнет дверью и уберется прочь. Каждый день российский представитель плевает всем нам в лицо своими ложными заявлениями, в то время как мы вежливо делаем вид, что это просто дождь", - объяснил дипломат.

По словам украинского представителя, российские вооруженные силы уже три раза подряд попадали в доклад Генерального секретаря ООН о нарушениях в отношении детей в вооруженных конфликтах.

"Теперь Россия внесена в списки в рамках двух ключевых механизмов Совета Безопасности ООН - по детям и вооруженным конфликтам и по сексуальному насилию, связанному с конфликтом", - подчеркнул Мельник.

Он отметил, что это решение не может оставаться "только символическим жестом". По его словам, "российский персонал должен быть отстранен от миротворческих и полицейских миссий ООН".

Говоря об очередных заявлениях делегации РФ о якобы инсценировке резни в Буче, Мельник считает, что в современной истории нет другого военного преступления, которое было бы задокументировано лучше.

"И это будет окончательным приговором для политического руководства России, потому что Буча - это позор, который будет нести не только ваше правительство, но и российский народ на протяжении десятилетий и веков", - подчеркнул он.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ночью 9 июня Россия атаковала Харьковскую область дронами. Наиболее трагические последствия зафиксированы в Чугуеве. Сначала сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем мужчине, у которого развилась острая стрессовая реакция. Позже число жертв возросло до пяти человек.

В то же время в Харькове попадания беспилотников зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города, в результате атаки загорелись как минимум десять автомобилей, также возник пожар на крыше одного из коммунальных предприятий.

Также сообщалось, что россияне нанесли удар дронами по Запорожью. На кадрах с видеонаблюдения в городе видно, насколько сильным был удар дрона рядом с остановкой общественного транспорта. Всего в результате атаки погибли два человека, а также известно о 18 пострадавших.

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