По словам Александра Дубинского, директор НАБУ Сытник сегодня делает полноценный шаг к свержению конституционного строя.

Сегодня в стране совершен государственный переворот главой НАБУ Артемом Сытником, который отказался подчиниться решению Конституционного суда и подать в отставку. Такое мнение выразил народный депутат Александр Дубинский, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому на своем ютуб-канале.

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«Переворот произошел тогда, когда директор НАБУ Сытник заявил о том, что будет продолжать исполнять обязанности директора НАБУ вопреки решению Конституционного суда, который признал указ о его назначении неконституционным. То есть высший толкователь главного закона страны — Конституции, на которой базируется все государственное устройство, признает указ о назначении директора НАБУ неконституционным», - заявил Дубинский.

Он подчеркнул, что с этого момента Сытник должен утратить все атрибуты директора НАБУ (служебные кабинет и машину, охрану, деньги).

«С этого момента он нелегитимный, но вместо этого Сытник на сайте НАБУ сообщает, что он продолжит выполнять обязанности директора НАБУ вопреки решению КСУ. Это примерно тоже самое, что если бы сегодня Рада проголосовала за отставку генпрокурора, министра МВД или главы СБУ, а они сказали бы — а мы продолжим исполнять свои обязанности, нам неважно решение парламента. Или когда, например, министр обороны вопреки решению отправить его в отставку отказывается это делать, это называется государственный переворот».

По словам нардепа, то, что совершает сегодня Сытник — это даже не полшага, а полноценный шаг к госперевороту и свержению конституционного строя.

«Потому что когда руководитель правоохранительного органа присваивает себе полномочия вопреки решению Конституционного суда — это конституционный переворот. Одновременно это и статья Уголовного кодекса — 354 (присвоение полномочий должностного лица) и статья 364 (превышение должностных обязанностей). Я требую немедленной регистрации ГБР уголовного дела против Сытника, который присвоил себе властные полномочия. Я требую немедленного созыва фракции «Слуга народа» для принятия политического заявления о невозможности конституционного переворота. И я прошу президента принять все необходимые меры для обеспечения выполнения Конституции в этой стране», - подытожил Дубинский.

Неконституционность назначения Сытника: что известно

9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.

Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение КС принял, рассмотрев представление 51 народного депутата.

По мнению авторов представления, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Основного закона, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

При этом, в НАБУ считают указанное решение Конституционного суда политически мотивированным.

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Автор: УНИАН