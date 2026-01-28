Украина не будет принимать 'бессмысленные' гарантии безопасности от Трампа, - The Telegraph

Посол Украины в НАТО заявляет, что украинцы рассматривают защиту от будущего российского вторжения как неотъемлемую часть любого мирного урегулирования.

Украина отказывается принимать "бессмысленные" гарантии безопасности от Соединенных Штатов, заявила посол Украины в НАТО Алёна Гетманчук. В статье для The Telegraph она подчеркнула, что на этот раз – в отличие от 2015 года, когда было достигнуто Минское соглашение по Донбассу, украинцы рассматривают защиту от будущего российского вторжения как "неотъемлемую часть" любого более широкого мирного урегулирования.

"Неудивительно, что после всего этого опыта украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать еще одно бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было упаковано под видом "гарантий безопасности", - отметила Гетьманчук.

Европейско-американские гарантии безопасности

Как стало известно The Telegraph, завершается разработка европейских планов по созданию сил быстрого реагирования, которые могли бы применить силу в случае нарушения Россией условий прекращения огня. Это предполагает привлечение европейских подразделений и техники, дислоцированных внутри и за пределами Украины, а также вооруженных сил Киева.

Однако, по данным источников, обсуждения относительно того, что Москва должна будет сделать для инициирования ответных действий, все еще продолжаются:

"Идея состоит в том, что Украина будет действовать в первую очередь, европейские подразделения последуют за ней, если это потребуется, и, наконец, любые силы будут поддержаны американской поддержкой".

США сменили курс

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал подписать соглашение на встрече с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе. Однако теперь посланники Дональда Трампа изменили курс.

"Новые требования Вашингтона фактически означают, что Киев должен согласиться на мирное соглашение, которое может предусматривать передачу восточных регионов Донбасса одновременно с любым соглашением о безопасности", - пишет The Telegraph.

Европейские чиновники опасаются, что отказ США от выполнения гарантий безопасности может быть использован Вашингтоном или Москвой в качестве рычага давления на Украину. Однако украинские источники сообщили The Telegraph, что они не рассматривают это как попытку оказать давление на киевских переговорщиков, чтобы те уступили землю в качестве предварительного условия для предоставления гарантий.

Скорее, это рассматривается как попытка США ускорить переговорный процесс после посредничества в первых прямых переговорах между украинскими и российскими официальными лицами в Абу-Даби на прошлой неделе.

При этом пока ни одна из сторон не готова выйти из тупика в вопросе территориальных уступок, который, по мнению американских чиновников, является единственным оставшимся вопросом.

Мирный план - новости

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что это будет двусторонний документ отдельно между США и нашей страной, а также США и Россией.

Он отметил, что на сегодняшний день остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы - относительно территорий и ЗАЭС. По его словам, для их решения президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

