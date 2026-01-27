США будут подписывать 20-пунктный мирный план отдельно с Украиной и Россией, - Сибига

Министр иностранных дел подтвердил, что размещение американских войск в Украине не предусматривается.

Украина рассчитывает на подписание 20-пунктного мирного плана при условии, что он будет согласован. Это будет двусторонний документ отдельно между США и нашей страной, а также США и Россией. Об этом сказал в интервью "Европейской правде" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что на сегодняшний день остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы - относительно территорий и ЗАЭС. По его словам, для их решения президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он добавил, что препятствием в мирном процессе по-прежнему остается Россия.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это пока документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией - должны подписать США. По состоянию на сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", - рассказал Сибига.

При этом глава МИД добавил, что европейская сторона "с нами, она присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности". По его словам, важно, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не "заверения" или что-то подобное.

"Также принципиально важно, чтобы фундаментальные вещи, которые имеют определяющее значение для Украины и для нашей безопасности, имели юридически обязательный характер. Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США. Есть еще один принципиальный, фундаментальный элемент – "Boots on the Ground", то есть присутствие иностранных войск", – сообщил Сибига

По его словам, американских войск в Украине не будет, но некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент.

"Но безусловно, это может произойти только при условии американского "бэкстопа". Это тоже правда", – сказал министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что детали этой договоренности еще в работе, но это – важный фактор и будущей инфраструктуры безопасности, и экономического восстановления.

"Потому что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине является гарантией безопасности инвестирования. Поэтому мы будем и дальше отстаивать эту позицию, она для нас принципиальна", - отметил министр.

По его словам, другой принципиальный элемент – пакет сдерживания, потому что российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира.

"Для этого Украине необходима, в частности, самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия", - сказал Сибига.

Он также подчеркнул, что еще один фундаментальный для Украины элемент – это то, что наше членство в ЕС является элементом гарантий безопасности.

Встреча Зеленского с Трампом в Давосе – что известно

Как сообщал УНИАН, 22 января 2026 года состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Давосе. Как отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, встреча "была хорошая".

Трамп сказал журналистам, что надеется, что война в Украине закончится, потому что гибнет много людей. По его словам, в прошлом месяце во время войны были убиты 30 тысяч человек, преимущественно солдат.

Американский президент тоже назвал встречу с Зеленским "хорошей".

