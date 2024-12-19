По словам председателя Верховной Рады, во время переговоров должны быть обеспечены интересы Украины.

Интересы Украины должны быть учтены на мирных переговорах. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос по поводу сегодняшнего заявления Путина, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной, сообщает УНИАН.

"В этой войне агрессором является РФ, а жертвой является Украина. Исключительно условия страны как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - подчеркнул он.

При этом политик добавил, что надо вернуться к уставу ООН. По его словам, формула этого возвращения - это формула мира президента Владимира Зеленского.

"Мы готовы рассматривать другие инициативы с нашими партнерами. Мы не нуждаемся в других, так называемых миротворческих инициативах от других лиц, которые пишутся без учета мнения Украины. Исключительно мнение Украины должно быть конечным, понятным и приемлемым при написании единого подхода по завершению этой войны и наступлению мира. Другого быть не может", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что должны быть обеспечены интересы Украины.

"Если этого не будет, то будут предатели, ждуны, какими бы марками, вышиванками, бушлатами они не прикрывались", - подчеркнул он.

Возможность переговоров с РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин во время ежегодной "прямой линии" признался, что россияне склонны к разжиганию конфликтов и войн, ведь им скучно, когда все спокойно, стабильно и размеренно. По его словам, России нужна "движуха".

Кроме того, он отметил, что РФ якобы готова к переговорам, ведь война это "искусство компромисса". Он вспомнил о договоренностях, которые обсуждались в апреле 2022 года в Стамбуле и подчеркнул, что Украина также была готова их заключить.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наше государство не имеет сил, чтобы отвоевать у РФ территории. По его словвам, украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое может заставить Путина начать переговоры.

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