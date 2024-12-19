Интересы Украины должны быть учтены на мирных переговорах. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос по поводу сегодняшнего заявления Путина, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной, сообщает УНИАН.
"В этой войне агрессором является РФ, а жертвой является Украина. Исключительно условия страны как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - подчеркнул он.
При этом политик добавил, что надо вернуться к уставу ООН. По его словам, формула этого возвращения - это формула мира президента Владимира Зеленского.
"Мы готовы рассматривать другие инициативы с нашими партнерами. Мы не нуждаемся в других, так называемых миротворческих инициативах от других лиц, которые пишутся без учета мнения Украины. Исключительно мнение Украины должно быть конечным, понятным и приемлемым при написании единого подхода по завершению этой войны и наступлению мира. Другого быть не может", - сказал Стефанчук.
Он добавил, что должны быть обеспечены интересы Украины.
"Если этого не будет, то будут предатели, ждуны, какими бы марками, вышиванками, бушлатами они не прикрывались", - подчеркнул он.
Возможность переговоров с РФ - что известно
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин во время ежегодной "прямой линии" признался, что россияне склонны к разжиганию конфликтов и войн, ведь им скучно, когда все спокойно, стабильно и размеренно. По его словам, России нужна "движуха".
Кроме того, он отметил, что РФ якобы готова к переговорам, ведь война это "искусство компромисса". Он вспомнил о договоренностях, которые обсуждались в апреле 2022 года в Стамбуле и подчеркнул, что Украина также была готова их заключить.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наше государство не имеет сил, чтобы отвоевать у РФ территории. По его словвам, украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое может заставить Путина начать переговоры.