По мнению Зеленского, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

На данный момент у Украины нет сил, чтобы отвоевать у России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien.

При этом он выразил удивление слабой позицией Запада:

"Почему с начала войны нас массово не оснастили оружием? Моя речь может показаться дерзкой. Но у меня такое впечатление, что все боятся путинской России. Он пользуется безнаказанностью. Нам нужны сильные Америка и Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну".

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По мнению Зеленского, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

"Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в таких условиях дало бы ему право решать все в нашей части мира. Сначала мы должны разработать модель, план действий или мирный план, как бы вы его ни называли. Затем мы сможем передать его Путину или, шире, россиянам", - заявил он.

Президент акцентировал, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины:

"Мы никогда никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Украинцы тоже".

Переговоры с Россией - актуальное

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас нет возможностей для проведения переговоров между Украиной и Россией:

"Говорить об этом медийно можно сколько угодно. Но позиции сторон абсолютно несопоставимы.... Надо все же объективно смотреть на реалии. А реалии сегодня такие: Российская Федерация может сесть за стол переговоров только через инструменты принуждения".

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