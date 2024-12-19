Путин назвал войну 'движухой' и заговорил о переговорах

Диктатор подчеркнул, что Россия якобы всегда готова к переговорам, потому что война - это искусство компромисса.

Российский правитель Владимир Путин внезапно признался, что россияне склонны к разжиганию конфликтов и войн, потому что им скучно, когда все спокойно, стабильно и размеренно. Диктатор заявил, что России нужна "движуха".

Об этом Путин заявил во время ежегодной "прямой линии". По словам диктатора, ситуация на фронте меняется ежедневно, оккупанты якобы оккупируют территорию "квадратными километрами" на всей линии фронта.

"Мы движемся к решению наших первоочередных задач", - отметил он, добавляя, что россияне выбивают ВСУ из Курской области.

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В то же время Путин не ответил на вопрос о том, когда именно закончится война против Украины, но пообещал, что россияне "точно выбьют Силы обороны" из соответствующих территорий, в частности из Курской области.

Также диктатор в очередной раз повторил, что Россия якобы готова к переговорам, ведь война - "искусство компромисса". Он напомнил о договоренностях, которые обсуждались в апреле 2022-го в Стамбуле, утверждая, что Киев также был готов заключить их. Но, по словам диктатора, западные союзники якобы заставили украинскую делегацию отказаться от этих договоренностей.

Мирные переговоры - последние новости

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны. По его словам, он намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Также Трамп не исключил, что может отменить разрешение для Украины наносить удары западным оружием в глубь территории РФ.

Как писал директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Квинси Анатоль Ливен, Трампу придется решить, на каком этапе урегулирования конфликта нужно привлекать к этому процессу Киев. Он считает, что к начальному этапу урегулирования конфликта Украину привлекать не нужно.

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