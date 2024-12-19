Председатель Верховной Рады Украины вспомнил даже о Трампе в этом контексте.

Есть надежда, что закон об отмене перевода часов будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и он заработает.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

Он считает, что закон таки будет подписан президентом Украины и он заработает.

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Стефанчук также отметил, что одна из первых инициатив новоизбранного президента США Дональда Трампа будет касаться отмены перевода часов на летнее время. Председатель ВР добавил, что будущий глава Белого дома считает эту инициативу бессмысленной.

"Я очень надеюсь, что это один из первых случаев, когда Украина задала тренд всему миру, первой проголосовав за этот закон. А за нами уже следуют США. Поэтому будем ожидать, я очень надеюсь, что это побудит всех принять правильное решение", - подчеркнул Стефанчук.

Отмена перевода часов в Украине - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, законопроект об отмене перевода часов в Украине еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, но до сих пор нет подписи президента Украины Владимира Зеленского.

Стефанчук отмечал, что этот закон очень важен, а "все вбросы" о каких-то невероятных расходах из-за принятия закона не имеют никаких обоснований.

Он отметил, что, по выводам европейских мощных научных институтов, экономия от перевода стрелок часов во времена новейших технологий "абсолютно несущественна, некритична".

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