Комментируя характер военного присутствия России у границ Украины, Беррье заявил, что предположительно действия России были "частью продолжающейся кампании заставить Украину уступить требованиям Кремля".

Перспективы решения конфликта на Донбассе в краткосрочной перспективе маловероятны, а присутствие там возглавляемых Россией войск остается реальным инструментом принуждения для Кремля даже если Москва решит осуществить деэскалацию своего конвенционного военного поведения.

Читайте такжеМакрон позвонил Путину и напомнил об Украине: просит отвести войска Об этом в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.

Комментируя характер военного присутствия России у границ Украины ранее в этом месяце, Беррье заявил, что, предположительно, действия России были "частью продолжающейся кампании заставить Украину уступить требованиям Кремля".

"На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада, быть способным к проецированию военной силы в регион, и заявить о ее решимости удерживать полуостров", - также заявил глава Разведуправления в своих комментариях относительно Украины.

Как сообщает "Голос Америки" в своих показаниях перед Комитетом Сената США по вооруженным силам Беррье назвал Вооруженные силы России "экзистенциальной угрозой для США".

Стягивание войск РФ к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тыс.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Ирина Погорелая