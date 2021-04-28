По словам президента, гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет, пока нет мира на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс отвода войск РФ от границ Украины необходимо оценивать по его результатам - напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено.

Читайте такжеВ РФ показали ролик, как они выводят войска из Крыма: Украина отреагировалаОб этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, передает пресс-служба Офиса президента.

«Сообщения из России об отводе войск от нашей границы к местам постоянной дислокации уменьшают напряжение, это логично. Но нужно оценивать этот процесс по его результатам - напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено», - подчеркнул он.

Президент отметил, что украинская сторона с первого дня этой кризисной ситуации говорила о том, что любое расширение агрессии и запугивание войсками не принесет пользы никому.

Стягивание войск РФ к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тыс.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Константин Гончаров