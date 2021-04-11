Ранее Россия отказалась от участия в специальной встрече в рамках ОБСЕ.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что РФ могла бы объяснить в ОБСЕ перемещение своих войск на границу с Украиной.

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Такое заявление она сделала в Twitter, комментируя отказ России принимать участие в заседании ОБСЕ по вопросу концентрации войск РФ на западных границах.

"Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска двигаются, куда и с какой целью ", – отметила она.

Напомним, Россия отказалась от участия в специальной встрече в рамках ОБСЕ, которая созывалась из-за наращивания войск РФ вблизи границы с Украиной.

Стягивание российских войск к границе Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров