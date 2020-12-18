Установить правду и справедливость на Донбассе и в Крыму будет не так просто, как может показаться.

11 декабря 2020 года прокурор Международного уголовного суда в Гааге огласил решение относительно предварительной оценки событий в Украине с 2014 года. Было решено, что "существуют основания считать, что широкий перечень поступков, которые представляют собой военные преступления и преступления против человечества, а также отвечают юрисдикцию суда, были совершены в контексте ситуации в Украине".

Международный уголовный суд (МУС) определил три широкие категории преступлений: те, которые были совершены в ходе вооруженного противостояния, которые были совершены во время содержания под стражей и преступления, совершенные в Крыму. В ходе расследования другие преступления тоже могут пополнить этот список. Об этом в статье для Atlantic Council пишут управляющий партнер Global Rights Compliance Уэйн Джордаш и старший юридический консультант фирмы Анна Микитенко.

Читайте также"Признание преступлений РФ в Украине": Стефанишина объяснила решение Гаагского судаПеред запуском полноценного расследования прокурор должен получить разрешение от досудебной палаты МКС. Это необходимо, когда предварительная оценка была инициирована на основе заявления страны, которая не ратифицировала Римский статут. Украина относится к таким странам. Пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем Досудебная палата рассмотрит запрос прокурора и вынесет решение. Например, запрос на расследование преступлений против народа рохинджа в Мьянме был удовлетворен через четыре месяца после подачи. В случае Афганистана досудебной палате понадобилось 16 месяцев на рассмотрение и отклонение запроса на расследование. Еще через год Апелляционная палата изменила это решение на положительное.

Если досудебная палата приходит к выводу, что существуют веские основания продолжить расследование, а дело подпадает под юрисдикцию МУС, она передаст свое решение прокурору, а также всем жертвам, которые имеют представительство в палате. В нынешних условиях это наиболее вероятный сценарий дальнейших событий. Нет очевидных фактических или юридических причин, почему все это не должно произойти в случае Украины.

Во всяком случае, если досудебная палата решит, что прокурор не обосновал потребность начать полное расследование, прокурор сможет подавать в палату новые заявки на основе новых доказательств или информации, выявленных позже. Другими словами, мало вероятно, что палата не согласится с прокурором. А последний, скорее всего, будет предпринимать новые попытки начать расследование.

Читайте также"Украина не будет пассивной": Кулеба рассказал о шагах по деоккупации ДонбассаРабота следственного подразделения в прокуратуре Международного уголовного суда - это, собственно, вести расследование. Как только запуск процесса будет авторизован, следователи допросят жертв и свидетелей в соответствующей стране. Они могут требовать и получать нужные доказательства от Украины, а также других стран или субъектов. Если прокурор МУС захочет провести расследование в Украине, ему нужно будет разрешение украинского правительства. В общем, Киев обязан предоставить такое разрешение, в соответствии с частью 9 Римского статута. Если же прокурор МУС захочет провести следственные действия на украинской территории без согласия Киева, ему придется спросить разрешения у досудебной палаты.

Статут обязывает прокурора расследовать каждый аспект преступления включая все факты и доказательства, которые его касаются. Это нужно для оценки наличия уголовной ответственности, которая соответствует юрисдикции Статута. Кроме того, он четко указывает на то, что цель расследования - установить правду, а не доказать чью-то вину. Поэтому прокурору, согласно с Римским статутом, нужно расследовать не только обвинительные доказательства и информацию, но и данные, которые могут оправдать обвиняемого. Это нужно для установки полной картинки событий. В вопросе Украины, прокурор уже дал понять, что в случае одобрения расследования, оно будет касаться всех сторон конфликта. Потому что "компетентные органы в Украине или Российской Федерации или неактивны в отношении категорий лиц и поведения, определенных прокуратурой, или Национальная судебная система недоступна на территории под контролем другой стороны, что делает невозможным доступ к обвиняемому или необходимым доказательствам и показаням".

Читайте такжеКулеба: 2021-й станет годом запуска Крымской платформыВ этом нет ничего удивительного. С 2014 года правительство Украины пошло на определенные шаги, чтобы преследовать правонарушения, совершенные в Крыму и на Донбассе как обычные или даже международные преступления. Но ряд рассматриваемых дел остаются мелкими и неадекватными по сравнению с зафиксированными тяжелыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права.

В последнее время количество зарегистрированных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны", - ред.) заметно возросло. Это свидетельствует о позитивных изменениях в подходе к связанным с конфликтом делам. А также о желании правительства Украины выполнять свои международные обязательства по преследованию серьезных нарушений международного закона. В октябре 2019 года в Генеральной прокуратуре был создан отдел надзора за уголовными производствами, которые касаются преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта. И это, скорее всего, положительно скажется на расследованиях и преследовании нарушений международного гуманитарного права как военных преступлений.

Однако, нынешние позитивные сдвиги в основном касаются расследований действий сепаратистов или России. В то же время, Украина не хочет расследовать преступления, совершенные ее собственными вооруженными силами, бывшими добровольческими батальонами или СБУ. Однако, стоит заметить, что отказ расследовать обвинения причастности украинских сил к своевольным арестам, тайному содержанию под стражей, пыткам и плохому обращению с гражданскими или комбатантами, не защитит никого от уголовной ответственности. Это может закончиться даже присуждением более длительных тюремных сроков. Поскольку МУС допускает заключение до 30 лет или даже пожизненное заключение за совершение военных преступлений или преступлений против человечества. В это же время, Уголовный кодекс Украины предусматривает лишь 12 лет заключения за военные преступления, не связанные с убийством.

Читайте также"Почти 7 лет документировали": у Зеленского прокомментировали решение в Гааге по преступлениям РФ в УкраинеПродолжительность расследования МУС может быть разной и зависит от сложности дела. Обычно проходит несколько лет, прежде чем идентифицируют подозреваемых арестуют и привлекут к суду. Например, расследование по делу о событиях в Центрально-Африканской Республике было запущено в 2007 году. Ордер на арест главного подозреваемого Жан-Пьера Бемба Гомбо был выдан в 2008-м. Обвинения были подтверждены в 2009-м, а суд начался в 2010-м (Бэмба был в конце концов оправдан).

Расследование по делу Грузии началось в 2015-м году. Оно продолжается до сих пор, а никаких подозреваемых не идентифицировано. Грузинский пример является показательным для Украины. Потому что следователи МУС просто не будут иметь доступа к территориям, которые Киев не контролирует. Производство МУС двигается одновременно с другими производствами, которые ведут другие международные суды включительно с Международным судом ООН, Европейским судом по правам человека и Постоянной палатой третейского суда.

Украина и ее союзники должны сделать свой вклад и поддержать каждое из этих усилий по установлению правды о конфликте, а также о нарушениях международного закона. Это вытекает из украинского обязательства расследовать нарушения Международного гуманитарного права включительно с военными преступлениями, совершенными украинцами, Вооруженными силами или на украинской территории. В случае необходимости, она должна преследовать подозреваемых, как это предусмотрено Женевской конвенцией и международным гуманитарным правом.

Один из таких вкладов - это проект Global Rights Compliance под названием "Международный закон и определение вмешательства России в Крыму и на Донбассе". В его рамках рассматриваются вопросы российского контроля над Крымом и поддержки негосударственных вооруженных формирований на Донбассе с точки зрения фундаментального международного гуманитарного права. Например, означает ли российская поддержка таких боевых групп фактическую оккупацию?

Читайте также"Новые подходы и формы влияния на РФ": Кравчук объяснил, что будет включать "план Б" по ДонбассуОтветы на такие вопросы помогут Украине выполнить ее международные обязательства расследовать и преследовать серьезные нарушения международного гуманитарного права. Они также позволят стране провести честный и комплексный план переходного правосудия, который точно установит правду и решит многочисленные вызовы долговременного мира, примирения, уважения верховенства закона и возмещения за причиненный вред. Отчет, составленный по итогам проекта, может быть подан в международные и национальные судебные органы включая МУС. Также его можно будет использовать как инструмент на международном уровне в поддержку продления санкций против России и для защиты прав человека тех, кто живет под оккупацией.

Решение в Гааге о расследовании военных преступлений РФ в Украине

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что прокуроры в Международном уголовном суде в Гааге объявили историческое решение о наличии всех оснований для рассмотрения военных преступлений Российской Федерации в Крыму и на Донбассе.

Министр отметил, что"международное правосудие не быстрое, но неотвратимое". "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул глава МИД.

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Перевод: Лесь Дымань