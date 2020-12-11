Прокуроры в Международном уголовном суде в Гааге объявили решение, что есть все основания рассматривать военные преступления Российской Федерации в Крыму и на Донбассе.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.
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"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в отношении военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня огласили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - заявил Кулеба.
Он отметил, что "международное правосудие не быстрое, но неотвратимое". "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул глава МИД.
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