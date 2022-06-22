Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах по вступлению стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией.

Лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv.

"Европейский совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус страны-кандидата", – говорится в проекте решения лидеров ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах по вступлению стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавляется в проекте решения.

После нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС никакой оппозиции среди 27 стран-членов не появилось, сообщили EURACTIV несколько дипломатов ЕС, заявив, что они в основном верят, что мнение комиссии будет отражено в решении лидера ЕС позже на этой неделе.

Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже до конца этого года.

По Грузии формулировка саммита ЕС будет таким: "Европейский совет готов предоставить Грузии статуса страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии в отношении заявки Грузии на членство".

"Прогресс каждой страны на пути в Европейский союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится также в проекте выводов.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Как известно, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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