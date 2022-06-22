Лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv.
"Европейский совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус страны-кандидата", – говорится в проекте решения лидеров ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах по вступлению стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавляется в проекте решения.
После нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС никакой оппозиции среди 27 стран-членов не появилось, сообщили EURACTIV несколько дипломатов ЕС, заявив, что они в основном верят, что мнение комиссии будет отражено в решении лидера ЕС позже на этой неделе.
Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже до конца этого года.
По Грузии формулировка саммита ЕС будет таким: "Европейский совет готов предоставить Грузии статуса страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии в отношении заявки Грузии на членство".
"Прогресс каждой страны на пути в Европейский союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится также в проекте выводов.
Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.
После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Как известно, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.