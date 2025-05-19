Даже некоторые индийцы признают, что индийская железная дорога - это настоящий ужас.

Американский тревел-блогер попал в больницу с тяжелой респираторной инфекцией после того, как совершил 15-часовую поездку "народным" поездом в Индии.

Мужчина по имени Ник Мэддок рассказал в своем Instagram, что его госпитализировали по прибытии в государство Бутан после путешествия в купе третьего класса с кондиционером поезда индийской железной дороги. Это второй самый низкий класс, доступный в индийском поезде: худшие условия - только в вагонах общего класса Sleeper. По его словам, возможности купить билет в вагон более высокого класса просто не было.

"Я могу признать, что моя 15-часовая поездка на поезде 3-го класса с кондиционером из [города] Варанаси в Нью-Джалпайгури была одной из самых ужасных вещей, которые со мной произошли за 6 лет путешествий", - рассказал он.

Видео дня

По словам Мэддока, через три дня спустя, уже в Бутане, ему поставили диагноз "тяжелая респираторная инфекция", которая требует длительного выздоровления.

В видео Мэддок рассказал, что это был первый раз, когда он попал в иностранную больницу за шесть лет путешествий по более 120 странам.

При этом путешественник не был совсем уверен, была ли его болезнь вызвана именно 15-часовой поездкой на поезде, или он подхватил инфекцию в Варанаси, где провел неделю и видел церемонию ритуального сожжения умерших вдоль реки Ганг.

Его видео стало вирусным в Индии, вызвав неоднозначную реакцию, многие пользователи не согласились с обобщением, которое сделал тревел-блогер относительно гигиенических стандартов в стране.

"Большинство туристов едут в самые бедные и худшие районы всех стран Азии, а потом провозглашают, что вся страна такая. Это потому, что эти путешественники не имеют финансовой возможности поехать в богатые районы, а потом жалуются", - написал один пользователь.

Некоторые пользователи предположили, что респираторное заболевание могло быть вызвано высокогорьем Бутана или низким иммунитетом путешественника, а не путешествием на поезде.

Однако несколько пользователей поделились собственным неприятным опытом путешествий индийскими поездами.

"В прошлом году мне пришлось ехать поездом из Агры в Колкату в командировку. Я, конечно, взял 2AC, не спальный вагон, но знаете что, меня чуть не госпитализировали на следующий день после приезда в Колкату из-за сильной аллергии и высокой температуры. Даже для индийца это было слишком. К сожалению, поезда такие удручающие", - написал один пользователь.

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