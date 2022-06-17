Их озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Еврокомиссия дает план действий, который надо выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

Он напомнил, что Еврокомиссия приняла Рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Ермак добавил, что среди необходимых шагов на пути к вступлению в ЕС, в частности, принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также необходимо завершить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Также необходимо дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне.

Среди прочего - завершение отбора и назначения нового директора НАБУ и прокурора САП, обеспечение соответствия законодательству о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мероприятиям (FATF); принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины.

Ермак отмечает, что также должен заработать "антиолигархический" закон. Он добавил, что необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством, завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

"Наша задача - сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС", - подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, что решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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