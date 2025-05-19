Стармер обсудил с лидерами США и ЕС санкции против России.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер обсудил войну России против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии в преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"Лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне, которую Россия начала против Украины более трех лет назад", - отмечается в сообщении.

Также в разговоре западные лидеры обсудили применение санкций, если Россия не будет серьезно участвовать в прекращении огня и мирных переговорах, добавил представитель.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обвинил Москву в запутывании после того, как переговоры между Украиной и Россией о возможном прекращении огня завершились менее чем через два часа, а Трамп заявил, что "ничего не может произойти", пока он не встретится напрямую с Путиным.

При этом Россия, которая медленно продвигается на поле боя и обеспокоена тем, что Украина воспользуется такой паузой для перегруппировки и перевооружения, заявила, что ей необходимо четко определить условия прекращения огня, прежде чем подписывать его.

Разговор Трампа и Путина - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поделился, что темами разговора с главой Кремля будут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу будущего телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что диалог будет очень успешным.

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