Президент Еврокомиссии уточнила, что Украина для этого должна воплотить ряд важных реформ.

Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн сказала на брифинге в Брюсселе.

"Европейская комиссия рекомендует Европейскому Совету, во-первых, что Украине предоставляется европейская перспектива, и во-вторых, что Украине предоставляется статус кандидата", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе 28 февраля.

Также Украина заполнила и передала Еврокомиссии опросник, который содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство, а также оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

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