Рикард Йозвяк вместе с Украиной такой же статус получит Молдова.

Украина получить статус кандидата в члены Европейского союза. Соответствующее решение принял Европейский совет.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"В последнем проекте EUCO говорится, что "Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - говорится в сообщении.

При этом Йозвяк отметил, что Евросовет примет решение о шагах для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы в ЕС уже после объявления статуса кандидата, сначала страны должны будут выполнить все условия комиссии.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС

Как известно, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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