Депутатская группа "Партия "За будущее" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №3052а о постепенном повышении наименьших размеров должностных окладов учителей школ, чтобы на начало 2023 года они составляли 4 размера прожиточного минимума.

Об этом сообщила народный депутат Украины из группы "За будущее", первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич.

"В этом учебном году из-за эпидемии коронавируса учителя будут работать в экстремальных условиях. Между тем, их работа остается одной из низкооплачиваемых – средняя зарплата здесь составляет 9,3 тыс. грн. Для сравнения – в финансовой сфере это 20 тыс., в государственном управлении – 17,6 тыс., в промышленности – более 13 тыс. Депутатская группа "За будущее" считает, что сейчас надо постепенно поднимать оплату труда педагогов, а вместе с ней и престиж профессии", – заявила Констанкевич.

По ее словам, депутатская группа "За будущее" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №3052а, в котором обратилась к правительству с требованием установить график роста минимума должностных окладов педагогов.

"В ноябре 2019 года Кабинет министров остановил действие собственного постановления №822, которое устанавливало, что наименьший размер должностного оклада учителя с 1 января 2021 года будет составлять 3 размера прожиточного минимума, с начала 2022 года – 3,5 размера прожиточного минимума, а с начала 2023 года – 4 размера прожиточного минимума. Мы требуем возобновить действие этого постановления, чтобы дать учителям перспективу роста собственных доходов", - заявила Констанкевич.

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Она подчеркнула, что благосостояние государства и его будущее определяется отношением власти к учителю.

"Только то государство имеет перспективу, которое обеспечивает педагогам достойный уровень жизни и дает возможность реализовать свои способности. Поэтому депутатская группа "За будущее" призывает всех коллег поддержать постановление 3052а и продемонстрировать, что мы все уважаем труд учителя", – подчеркнула народный депутат Украины.

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Автор: УНИАН