Чернышов: завершен основной этап реформы административно-территориального устройства

В Украине утверждены все 24 перспективных плана формирования территорий общин областей.

27 мая правительство утвердило перспективные планы формирования территорий общин Одесской, Запорожской и Львовской областей.

Таким образом, в Украине утверждены все 24 перспективных плана формирования территорий общин областей, а следовательно страна фактически получила модель нового административно-территориального устройства на базовом уровне, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

«Децентрализация выходит на финишную прямую. Уже имеем утвержденными 24 перспективных плана областей, которые покрывают 100% территории. Близится к завершению основной этап реформы. Перспективные планы станут основой нового административно-территориального устройства Украины базового уровня. Считаю сегодняшнее событие значительным достижением и результатом длительного процесса реформы. От Министерства развития общин и территорий Украины благодарен за поддержку всем разработчикам перспективных планов, участникам консультаций и обсуждений, благодарен профессиональному сообществу и правительству. Благодаря четкой работе всех участников Минрегион пока соблюдает запланированный график законодательного обеспечения завершения реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти», – прокомментировал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Проекты перспективных планов областей готовились областными государственными администрациями согласно Закону Украины “О добровольном объединении территориальных общин” и с соблюдением критериев Методики формирования способных территориальных общин, и соответствующие проекты распоряжений разрабатывались Минрегионом. По каждой проектной общине за группой критериев проводилась оценка ее способности. К сожалению, по ряду главных показателей не прошли часть существующих ОТГ, которые были усилены другими общинами или же объединены в новые способные общины.

Кроме оценки способности будущих общин принимались во внимание и, по возможности, учитывались результаты консультаций, которые были проведены на национальном и региональном уровнях с участием представителей Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народных депутатов, органов местного самоуправления и их ассоциаций, облгосадминистраций, членов территориальных общин и СМИ.

«Только на уровне совместной комиссии Минрегиона и профильного Комитета ВРУ прошло более 60 консультативных встреч с участием местного самоуправления, ассоциаций ОМС, народных депутатов и экспертов. Конечно, хотелось получить идеальный вариант, учесть мнение всех. Но это невозможно, поскольку часто предложения от разных органов местного самоуправления, даже их ассоциаций были противоречивыми и даже противоположными по смыслу. Поэтому искали и находили максимальный компромисс, чтобы создать самодостаточные территориальные общины и учесть позицию органов местного самоуправления, так и мнение экспертной среды. При этом, в первую очередь, отдавалось преимущество уже созданным ОТГ и тем центрам, которые, прежде всего, отвечали правительственной методике», – отметил министр развития общин и территорий Украины.

Согласно перспективных планов областей, утвержденных правительством, предусматривается создание свыше 1450 состоятельных общин. Отдельного внимания заслуживает вопрос перспективного плана состоятельных общин АРК. Над этим вопросом Минрегион работает совместно с Комитетом ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития и градостроительства, которым образована рабочая группа, которая нарабатывает предложения относительно проекта нормативно-правового акта относительно административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, который должен быть рассмотрен правительством вместе с соответствующими проектами актов, касающихся определения административных центров и территорий территориальных общин областей.

На очереди формирование нового субрегионального уровня.

«Следующий шаг – это внесение на рассмотрение Парламента проекта акта о ликвидации и создании новых районов. Но главная задача новых районов – это не предоставление муниципальных услуг, а эффективное государственное управление на территории. Таким образом при утверждении территорий территориальных общин и создании новых районов можно говорить о завершении основного этапа реформы административно-территориального устройства. Также после утверждения территориального устройства на уровне общин и районов планируется внесение изменений или новые редакции Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местные государственные администрации», чтобы четко разграничить полномочия между органами власти. Кроме этого будет внесен в Парламент проект закона о принципах административно-территориального устройства, которым будет определяться порядок внесения изменений в админтерустройства в будущем», – отметил Алексей Чернышев.

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