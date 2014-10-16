Аваков: командиры взбунтовавшихся частей Нацгвардии наказаны

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. "В 10 городах одновременно в течение двух-трех часов вышли на протест солдаты-срочники Нацгвардии, инженерных железнодорожных войск, Вооруженных сил", - сказал министр.

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"Плохо поработали командиры частей и политруки. Идет расследование ситуации, командиры этих частей, где были массовые выступления, наказаны. Это не те командиры, которые чувствуют своих солдат, это те командиры, которые не должны быть руководителями частей", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 октября свыше 300 срочников Национальной гвардии проводили митинг под администрацией президента с требованием демобилизации и возвращения домой. В Нацгвардии связали этот демарш с политическим заказом.