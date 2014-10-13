В АП пообещали срочникам, что их не будут отправлять в зону АТО и не накажут за митинг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил срочникам. А также Зубко призвал срочников возвращаться в часть.

"После того, как состоится визит Президента в Милан, будет понятна информация, будет понятно, что будет происходить дальше, каким образом мы будем дальше двигаться, но то, что я вам сегодня могу сообщить, в понедельник с вами встречусь. Второе - это то, что вы не будете отправлены в зону АТО и сегодня есть четкая позиция Президента о том, что солдаты срочной службы не будут в зоне АТО, и все остальное будем делать вместе ", - сказал Зубко.

Вместе с тем он отметил, что понимает, что срочникам хочется демобилизации, потому что их ждут дома, "но в то же время вам выплачивают больше чем тем, кто сегодня в штатском на работе".

Он также заявил, что на условиях возвращения сегодня в военную часть, к срочникам Национальной гвардии, наказания применяться не будут.

"Те люди, которые сегодня вернутся в воинскую часть, к ним не будут применены никакие санкции", - сказал Зубко.

Читайте такжеНацгвардейцам пообещали выдать зарплату до 15 октябряТаким образом он объяснил, что к тем срочникам, которые сегодня завершат митинговать возле Администрации, не будут применяться наказания.

Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.