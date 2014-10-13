В Нацгвардии митинг срочников связывают с политическим заказом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Читайте такжеНацгвардейцам пообещали выдать зарплату до 15 октябряВ НГУ отметили, что во время пикета возле Администрации Президента Украины к митингующим выходили руководители командования Нацгвардии, командующий Степан Полторак, предлагая различные варианты решения их требований. Но пока это услышано не было.

Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.