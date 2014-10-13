На лидера донецких боевиков Губарева совершено покушение, он не приходит в сознание - соцсети

Такое сообщение, подписанное его женой Екатериной, появилось на странице Губарева в Facebook.

Автомобиль сепаратиста подрезали и обстреляли из автоматического оружия.

"Павлу оказана медицинская помощь на территории РФ. Павел жив, огнестрельных ранений не имеет, переломов и повреждений жизненно важных органов нет. В сознание не приходил. По словам специалистов, предварительным диагнозом является закрытая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГубарев: за "ДНР" воюют "настоящие фашисты" Также в сообщении сказано, что "партию" Губарева "Новороссия" поведет на выборы его жена.

Напомним, столкновения между членами банд, контролирующих часть районов Донецкой и Луганской областей, происходят почти постоянно. Так, в последнее время участились перестрелки и бои между членами организации "ЛНР" и "казаками" российского боевика Козицина.

Бывший член неонацистского движения РНЕ Павел Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области на начальной стадии российской операции по дестабилизации Донбасса.