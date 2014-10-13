Боевики "ЛНР" все чаще воюют с "казаками" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Растет количество вооруженных столкновений между боевиками "ЛНР" и "казаками" "Всевеликого войска донского РФ" (атаман Н.Козицин) за право контроля над определенными населенными пунктами для дальнейшего грабежа», - заявил он.

Читайте такжеБоевики и «русские казаки» воюют между собой за трассу Дебальцево-АнтрацитПо словам Лысенко, террористы оказывают давление на предпринимателей. Кроме того, российские казаки заинтересованы в получении контроля над угольными районами области для обеспечения беспрепятственного вывоза угля в Россию.

"О фактах незаконного вывоза угля в России мы неоднократно сообщали. Также факты грабежа, зафиксированные миссией ОБСЕ", - напомнил Лысенко.