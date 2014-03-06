СБУ задержала самопровозглашенного губернатора Донецкой области
Сотрудники СБУ при участии бойцов спецподразделения “Альфа” задержали по месту жительства самопровозглашенного губернатора Донецкой области лидера движения «Народная оборона Донбасса» Павла Губарева.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержание было проведено на основании решения суда в рамках открытого уголовного производства по ст. ст. 109, 110 и 341 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 1 марта в Донецке во время митинга сторонников России на площади имени Ленина многотысячная толпа избрала «народным губернатором» Губарева, который называет себя командиром так называемого «Народного ополчения Донбасса». Митингующие окружили здание Донецкой облгосадминистрации и облсовета, сорвали флаг Украины с флагштока перед зданием ОГА и установили флаг России.
Читайте такжеВ Донецке милиция открыла производство по факту захвата здания ОГА в отношении более 70 человек 3 марта представители пророссийских митингующих ворвались на сессию Донецкого облсовета и потребовали признать нелегитимность действующей власти в Киеве.
5 марта из облсовета были выведены все пророссийские митингующие. В тот же день около 17.00 они опять ворвались в здание.
Сегодня, 6 марта, ночью правоохранители в помещение Донецкой ОГА и вывели более 70 граждан, которые ее захватили. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).