Порошенко: на Донетчине будет трехуровневая система обороны
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донецкой области создается трехуровневая система обороны.
Об этом он рассказал во время официального представления нового губернатора Луганщины Геннадия Москаля в Северодонецке, сообщает пресс-служба президента.
"Глава государства сообщил, что посетил Донецкую область, где по его приказу строятся первая, вторая и третья линии обороны, создается "мощная санитарная защита, чтобы не допустить террористов и диверсантов, которые бы препятствовали мирной жизни украинцев", - говорится в сообщении.
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Петр Порошенко также отметил, что должно быть сделано все для подготовки украинского войска к зиме, и призвал местную власть координировать свои действия с военными.
Кроме того, президент предложил начальнику Генштаба Виктору Муженку рассмотреть возможность размещения в Северодонецке и Лисичанске двух военных бригад на постоянной основе.