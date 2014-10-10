Порошенко хочет создать в Северодонецке военную бригаду

19:01, 10 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Северодонецке на Луганщине призвал создать в городе постоянную военную бригаду.

twitter.com/APUkraine

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко призвал создать в Северодонецке постоянную военную бригаду», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с рабочей поездкой на Донбассе, в рамках которой, в частности, он проинспектировал фортификационные укрепления в 32 км от Донецка. Также в Краматорске Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА Александра Кихтенко.

Потом Порошенко отбыл в Северодонецк, где было запланировано совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области.

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