Порошенко хочет создать в Северодонецке военную бригаду

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко призвал создать в Северодонецке постоянную военную бригаду», - написал Цеголко.

Порошенко закликав створити в Северодонецьку постійну військову бригаду. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 октября 2014

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с рабочей поездкой на Донбассе, в рамках которой, в частности, он проинспектировал фортификационные укрепления в 32 км от Донецка. Также в Краматорске Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА Александра Кихтенко.

Потом Порошенко отбыл в Северодонецк, где было запланировано совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области.