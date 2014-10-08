СБУ расследует миллионные злоупотребления в министерстве Табачника

Действия Табачника привели к присвоению руководством Государственного научного учреждения ”Институт инновационных технологий и содержания образования” и Государственного специализированного издательства ”Образование” бюджетных средств в размере около 2,76 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, по материалам экономической контрразведки Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области 19 июня 2014 года открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением экс-министром Табачником, действия которого привели к присвоению руководством Государственного научного учреждения ”Институт инновационных технологий и содержания образования” и Государственного специализированного издательства ”Образование” бюджетных средств в размере около 2,76 млн грн в ходе изготовления учебников по государственному заказу.

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Кроме того, «следственным отделом Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области начато уголовное производство от 17 сентября 2014 года по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения и растраты 24,4 млн грн бюджетных средств бывшим первым заместителем председателя Госинформнауки Б.Гриневым и генеральным директором ГП ”ДНДЦ ”Фонон” и ОАО НПК ”Наука” С.Ларкиным, противоправные действия которых в ходе реализации Государственной целевой научно-технической программы ”Нанотехнологии и наноматериалы” на 2010-2014 годы нанесли экономический ущерб государству и привели к торможению развития науки».