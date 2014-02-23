ВР уволила Табачника с должности Минобразования

13:01, 23 февраля 2014
Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление "Об освобождении Дмитрия Табачника от исполнения обязанностей министра образования и науки Украины".

Табачник уволен с должности Минобразования

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов Украины из 329, зарегистрированных в зале.

Справка УНИАН. Табачник возглавлял Министерство науки и образования с марта 2010 года.

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