ВР уволила Табачника с должности Минобразования
13:01, 23 февраля 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление "Об освобождении Дмитрия Табачника от исполнения обязанностей министра образования и науки Украины".
Табачник уволен с должности Минобразования
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов Украины из 329, зарегистрированных в зале.
Справка УНИАН. Табачник возглавлял Министерство науки и образования с марта 2010 года.
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