Украина обязана ввести санкции против России. Список уже готов - Яценюк



Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live.

По его словам, весь пакет ограничительных мер в отношении российских товаров и санкций против компаний и физлиц готов.

“Если Россия введет ограничительные меры по отношению к украинским товарам, весь пакет ограничительных мер в отношении российских готов”, - отметил Яценюк.

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Премьер напомнил, что окончательное решение относительно введения санкций должен принять Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, он напомнил, что пакет ограничительных мер включает персональные санкции.

“Там есть около 200 физлиц персональных санкций и около 300 разного рода компаний. Весь пакет у нас готов. Мы ожидаем решения СНБО по этому вопросу”, - сказал Яценюк.

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“Мы ожидаем, что они введут ограничительные меры, я им не верю, и никаким ихним заявлениям. По такому сценарию мы получим около минус 7 млрд уменьшение товарооборота с РФ, но частично мы это скомпенсируем запретом на продажу российских товаров в Украину. И то, что мы получили в течение года свободный доступ на европейский рынок, также даст нам возможность компенсации”, - добавил глава правительства.