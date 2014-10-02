Поллак: "Для европейцев важен бизнес. Если назвать Путина агрессором или лжецом, это плохо скажется на бизнесе"

Писатель отметил, что многие люди в Австрии не хотят понимать того, что происходит в Украине, им проще делать вид, что все хорошо, что это локальный конфликт далеко на востоке. "Но я думаю, что понимать, что происходит на самом деле очень важно. Это касается не только Украины, но и Европы. На карту поставлено европейское будущее, наша идентичность. Ведь Европа переживает в данный момент фундаментальные изменения", - заявил Мартин Поллак в интервью изданию "Новое время".

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По мнению писателя, европейцы не хотят понимать того что происходит, потому что притворяться гораздо проще. Потому что "для европейцев важен бизнес. Если назвать Путина агрессором или лжецом, это плохо скажется на бизнесе", сказал писатель, добавив, что "это именно то, чем Путин занимается - он лжет. Надо называть вещи своими именами".

"Мне, как австрийцу, становится мерзко, что в такое время Путина приглашают в Австрию и принимают его со всеми почестями", - отметил писатель, добавив, что "это все равно что Чехословакия встречала бы овациями Гитлера".

Мартин Поллак выразил мнение, что до большой войны дело не дойдет, отметив, что наибольшая опасность заключается в том, что "Путину все сходит с рук". "Путин достаточно слаб для большой войны и в экономическом, и в военном плане", - подытожил писатель.

Полный текст интервью австрийского писателя читайте в печатном выпуске издания "Новое время" 03 октября.