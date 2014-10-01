​Путин подписал указ об осеннем призыве в армию 154 тыс. человек

Указ об осеннем призыве подписал президент РФ Владимир Путин.

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"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2014 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 154,1 тыс. человек", ‒ говорится в указе.

Как сообщало Министерство обороны Украины, на территории Донбасса по состоянию на 18 сентября находилось около 5 тыс. кадровых российских военных и более 15 тыс. наемников и диверсантов.