Путин подписал указ об осеннем призыве в армию 154 тыс. человек
07:34, 01 октября 2014Мир
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Осенью в вооруженные силы России будут призваны 154,1 тыс. человек.
REUTERS
Указ об осеннем призыве подписал президент РФ Владимир Путин.
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"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2014 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 154,1 тыс. человек", ‒ говорится в указе.
Как сообщало Министерство обороны Украины, на территории Донбасса по состоянию на 18 сентября находилось около 5 тыс. кадровых российских военных и более 15 тыс. наемников и диверсантов.
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