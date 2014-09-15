Австрия предоставит ОБСЕ беспилотники для мониторинга ситуации на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время встречи Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку территориальной целостности, независимости Украины. В частности, за серьезную помощь и привлечение в процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

«Символично, что Австрия, как и весь Европейский Союз, с нами в этой сложной ситуации», - подчеркнул он.

Порошенко обозначил главные составляющие процесса мирного урегулирования и проинформировал Курца о ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеОБСЕ подтверждает, что второй "гумконвой" уехал из УкраиныГлава государства выразил надежду, что в ближайшее время будет увеличено количество наблюдателей ОБСЕ для мониторинга, кроме того к этой работе будут привлечены эксперты из Австрии.

Министр иностранных дел Австрии выразил поддержку Украине со стороны ЕС и его страны и подчеркнул, что Австрия готова значительно активизировать свои усилия в рамках ОБСЕ и предоставить ОБСЕ беспилотники для мониторинга ситуации в приграничных с Россией территориях Украины.

«Наша миссия - не только поддержать мирное урегулирование путем предоставления австрийских наблюдателей в рамках ОБСЕ, но и предоставить 10 австрийских беспилотников для миссии ОБСЕ, которые позволят контролировать конфликтные территории ради ускорения процесса мирного урегулирования», - сказал он.

Курц высоко оценил мирный план президента Украины, назвав его «шансом для Украины мирно урегулирования конфликт на Востоке».

Читайте такжеОБСЕ подтверждает, что второй "гумконвой" уехал из УкраиныПо словам министра иностранных дел, Австрия усиливает свою помощь и в сфере оказания медицинской и медикаментозной помощи для тяжелораненых среди мирного населения на Востоке Украины.

«Мы рады, что имеем возможность сегодня взять несколько пострадавших для лечения в Австрии», - сказал Курц.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко и действующий председатель ОБСЕ, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер договорились, что для мониторинга и верификации Специальной миссией ОБСЕ режима прекращения огня на Донбассе будет существенно увеличена ее численность и техническое оснащение.

Порошенко дал разрешение на использование ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов и Буркхальтер пообещал доставить их в Украину в ближайшее время, добавили в пресс-службе.