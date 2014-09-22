Турчинов: возле Мариуполя возводят вал, который не преодолеет ни один танк (фото, видео)
Каждый час перемирия нужно использовать для усиления обороноспособности Мариуполя.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Александр Турчинов во время визита в Мариуполь, который он проводил вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
"Сегодня провел совещание в Мариуполе с военным руководством и руководством Нацгвардии по организации обороны города и противодиверсионной работы. Объехали все передовые линии обороны. Мариуполь будет жить и работать как обычный украинский город и никогда не будет под контролем ни террористов, ни сепаратистив, ни российских военных. Это украинский город и мы его будем защищать до последнего ", - написал спикер на своей странице в соцсети.
"Именно Мариуполь хотели захватить во время вторжения российских военных. После Мариуполя открывается путь на юг Украины, путь до Крыма. Поэтому оборона Мариуполя является одной из важнейших стратегических задач", - заявил спикер пребывая в Мариуполе, передает передает Еспресо.TV.
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Также, он отметил, что в настоящее время отстраивается линия активной обороны, которая должна остановить не только подразделения террористических группировок, но и регулярные части Российской Федерации.
"Мы будем говорить с Кабмином относительно мощной технической помощи Мариуполю, чтобы был возведен мощный вал, через который не сможет прорваться ни один танк , ни один БТР. Каждый последующий час будет использован для усиления нашей обороноспособности. Только в таком формате можно использовать время, которое нам дает перемирие", - сказал Александр Турчинов.