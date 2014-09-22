Турчинов: возле Мариуполя возводят вал, который не преодолеет ни один танк (фото, видео)

Об этом заявил спикер Верховной Рады Александр Турчинов во время визита в Мариуполь, который он проводил вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Сегодня провел совещание в Мариуполе с военным руководством и руководством Нацгвардии по организации обороны города и противодиверсионной работы. Объехали все передовые линии обороны. Мариуполь будет жить и работать как обычный украинский город и никогда не будет под контролем ни террористов, ни сепаратистив, ни российских военных. Это украинский город и мы его будем защищать до последнего ", - написал спикер на своей странице в соцсети.

"Именно Мариуполь хотели захватить во время вторжения российских военных. После Мариуполя открывается путь на юг Украины, путь до Крыма. Поэтому оборона Мариуполя является одной из важнейших стратегических задач", - заявил спикер пребывая в Мариуполе, передает передает Еспресо.TV.

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Также, он отметил, что в настоящее время отстраивается линия активной обороны, которая должна остановить не только подразделения террористических группировок, но и регулярные части Российской Федерации.

"Мы будем говорить с Кабмином относительно мощной технической помощи Мариуполю, чтобы был возведен мощный вал, через который не сможет прорваться ни один танк , ни один БТР. Каждый последующий час будет использован для усиления нашей обороноспособности. Только в таком формате можно использовать время, которое нам дает перемирие", - сказал Александр Турчинов.