Войска РФ готовят провокации в Донецке с целью сорвать перемирие – Тымчук

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В частности, по нашим данным, террористами планируются обстрелы н.п. Донецк с применением РСЗО «Град», с целью обвинить в этом украинские войска", – написал он.

Читайте такжеСилы АТО попали в окружение российских войск под Дебальцевым - журналистКроме того, в районе Еленовки зафиксировано перемещение двух установок РСЗО БМ-21 "Град".

Читайте такжеЗа ночь боевики и российские наемники трижды обстреляли позиции силовиков - ТымчукС начала действия режима прекращения огня украинские войска соблюдают перемирие, открывая огонь лишь в случае нападения на их позиции, напомнил Тымчук. При этом украинскими подразделениями применяется исключительно стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Однако, боевики и российские военные продолжают обстрел украинских войск, нарушая перемирие.