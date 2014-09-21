Боевики обстреляли блокпост сил АТО в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении штаба обороны Мариуполя в соцсети. "Сегодня российские войска провели артобстрел блокпоста в микрорайоне Восточный. По данным на 14.30 жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, все службы города работают в стандартном режиме. Перебоев с электроснабжением, подачей воды, газа - нет.