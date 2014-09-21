Боевики обстреляли блокпост сил АТО в Мариуполе
16:22, 21 сентября 2014Политика
0 0
В Мариуполе Донецкой области боевики сегодня обстреляли блокпост сил антитеррористической операции в микрорайоне Восточный.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении штаба обороны Мариуполя в соцсети. "Сегодня российские войска провели артобстрел блокпоста в микрорайоне Восточный. По данным на 14.30 жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ день города в Мариуполе была слышна стрельба
Согласно сообщению, все службы города работают в стандартном режиме. Перебоев с электроснабжением, подачей воды, газа - нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter