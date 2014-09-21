Турчинов рассказал, какой из вариантов "закона относительно Донбасса" подпишет



Об этом он заявил в интервью программе «ТСН. Неделя» на канале «1+1» в воскресенье.

Спикер признал, что действительно есть проблемы с текстом закона по определению границ отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поскольку есть два варианта - их будет определять Верховная Рада Украины, а в другой версии, которая сегодня есть на сайте ВР - штаб АТО.

«Действительно здесь есть проблема», - отметил Турчинов.

По его словам, «действительно возникла небольшая проблема, связанная с тем, что был послан закон, который раздавался народным депутатам, а после этого, когда началось обсуждение, появился вариант новой редакции этого закона, который был прислан на замену ранее поданного».

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«Такая практика в парламенте существует, в регламенте существует, но здесь есть реальная проблема, и у меня уже был разговор с Президентом Украины и сказал, что в связи с тем, что во время рассмотрения вопроса не было никакой информации о том, что уже есть закон в новой редакции, я могу подписать исключительно тот закон, который раздавался народным депутатам», - подчеркнул Турчинов.

Он уточнил, что речь идет о законе, где границы определяются постановлением ВР.

Также Турчинов сообщил, что законы, касающиеся особого статуса и амнистии в Донецкой и Луганской областях, еще находятся в профильном комитете Верховной рады Украины.

«Мне еще профильный комитет не дал эти законы на подпись. Они еще не вышли из Верховной Рады, то есть я еще их не подписал», - сказал спикер.