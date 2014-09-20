Пресс-центр АТО опровергает информацию о "котле" под Дебальцево

Информация по Дебальцевскому котлу не подтверждается, сообщает в Facebook пресс-центр АТО.

Дорога между основными силами АТО и подразделениями, которые несут службу на блокпостах в районе указанного населенного пункта, находится под контролем сил АТО. Реализовываются превентивные действия, направленные на недопущение блокирования украинских военнослужащих в указанном районе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, командир 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" полковник Алексей Савич в интервью одному из телеканалов заявил, что под Дебальцево ранено около 20 бойцов сил антитеррористической операции.

По его данным, боевики и российские военные стягивают силы к Дебальцево, намереваясь взять город.